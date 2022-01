Türk dünyasını heyecanlandıran dünya şampiyonluğu...

Özbekistan’lı Nodirbek Abdusattarov 17 yaşında Hızlı Satranç alanında dünya şampiyonu oldu. Özbek şampiyon, Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen turnuvada 3 kez dünya şampiyonu olan Norveçli Magnus Carlsen’i yendi ve şampiyonluğu kazandı.

Nodirbek, bu zaferle Hızlı Satranç yarışmalarında dünya şampiyonu olan en genç sporcu unvanını aldı.

Şampiyonluğu Türk dünyasında büyük bir yankı uyandıran ve ülkesinde “kahraman” olarak nitelendirilen Nodirbek, duygu ve düşüncelerini TRT Haber ile paylaştı.

"Özbekistan’ın adını dünyaya duyurduğum için çok mutluyum"

Dünya şampiyonu olduğun an neler hissettin?

"O an inanılmazdı ve çok heyecanlıydım. Özbekistan’ın adını dünyaya duyurduğum için çok mutluyum. Şampiyon olduğum an ilk olarak annem tebrik etti. Annem bütün turnuvalara benimle beraber geliyor. Ailem her zaman beni destekledi ve yanımda oldu. Ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tebrik mesajı ile çok heyecanlı ve mutlu oldum. Varşova’da bir basın toplantısı düzenlendi ve oradaki heyecanım inanılmazdı."

[Fotoğraf: Nodirbek Abdusattarov ]

Hızlı satranç oynamaya nasıl karar verdin?

"Satranç oynamaya 4 yaşında başladım ve satrançla ilgili tüm turnuvalara katılmaya çalıştım. Klasik satrançtan ziyade hızlı satranç oynamamın sebebi sürenin daha az ve hızlı oluyor olması. Satrancın tüm türlerini oynuyorum, turnuvalarına katılıyorum ancak hızlı satrançta şampiyon olmanın yeri benim için ayrı. Çünkü hızlı satranç oynamayı daha çok seviyorum"

"Dünya şampiyonu olmadan önce İspanya'daki turnuvada da 1'inci oldum"

Şampiyonaya nasıl hazırlandın?

Daha önce iki kez hızlı satranç turnuvalarına iki kez katıldım. Varşova’daki şampiyonaya İspanya’daki turnuvadan sonra katıldım. İspanya’daki turnuvada da iki yarışmaya katıldım ve orada da 1’inci oldum. Bu başarıların ardından Polonya’daki şampiyona başladı. Önceki başarılarım bana motivasyon sağladı ve Varşova’daki yarışmalara bu iç motivasyonla başladım. Sonunda da dünya şampiyonu oldum, çok mutluyum.

[Fotoğraf: Nodirbek Abdusattarov ]

"Türkiye'de birçok satranç ustası var ve satranca ilgi çok büyük"

Türkiye ile ilgili birkaç şey söylemek istediğini belirten Nodirbek, "Türkiye’de satranca büyük bir ilgi var ve gençler çok başarılı. Türkiye’de pek çok satranç ustası var ve bu ustaların birçoğuyla tanıştım. Bu benim için heyecan vericiydi. Daha önce birkaç kez Türkiye’ye gelme fırsatım oldu ve burada satranca olan ilgi ve merakın ne kadar çok olduğunu gördüm." dedi.

Hızlı satranç nedir?

Satranç oyunu, kare şeklindeki bir “satranç tahtası” üzerinde, iki rakibin taşları sırayla hareket ettirmesi ile oynanıyor.

Açık renkli taşlarla oynayan oyuncu ilk hamleyi gerçekleştiririrken, koyu renkli taşlarla oynayan oyuncunun sonraki hamleyi yapmasının ardından oyuncular karşılıklı olarak sırayla hamle yapmasıyla oyun devam ediyor.

Hızlı satranç; Oyunun tüm hamlelerinin tamamlanması için oyuncu başına sabit süre ile 60 dakikadan az ama 10 dakikadan çok zaman düşen; ya da tahsis edilen sabit süreye ilave sürenin 60 katı eklendiğinde, her bir oyuncu için 60 dakikadan az ama 10 dakikadan çok zaman verildiği bir satranç oyunu.