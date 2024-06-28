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Dünya
AA 28.06.2024 05:33

Hizbullah'tan İsrail'in "Lübnan'ı taş devrine çeviririz" tehdidine misilleme

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail'in tehditlerinin kendilerini olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, İsrail'in sahaya çıkması durumunda daha fazla kayıp vereceğini iddia etti.

Hizbullah'tan İsrail'in "Lübnan'ı taş devrine çeviririz" tehdidine misilleme

Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in tehditlerinin bizi olumsuz etkilemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aksine, bunun bizi daha ihtiyatlı hazırlıklar yapmaya motive ettiğini söylemeliyim. Ama bunlar boş tehditlerdir. İsrail, sahada elde edemediğini, tehditle elde edemez." ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail'in sahaya çıkarsa daha fazla kayıp vereceğini ve böylece yok olma yolunda bir adım atacağını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'deki temasları sırasında sarf ettiği tehditvari sözlerin ardından Hizbullah ile savaş istemedikleri ve İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik çözüm bulmayı tercih ettikleri yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Kasım, İsrail Savunma Bakanı'na Gazze'deki savaşı durdurmasını, bunun herkes için gerçek bir kazanç olacağını ifade etti.

Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" söylemişti.

Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine eklemişti.

Hizbullah, İsrail'in saldırılarında 3 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hareketten İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 3 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Bekaa kentinde insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda Ali Ahmed Alaeddin adlı mensubunun öldürüldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 351'e yükseldi.

ABD ve Rusya'dan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Lübnan için güncel seyahat uyarısının incelenmesi çağrısı yapıldı.

Lübnan'da "Güvenlik ortamı karmaşık olmaya devam ediyor ve hızla değişebiliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Lübnan'daki ABD vatandaşlarına Lübnan'ın güneyine (İsrail sınırı) ve Lübnan-Suriye sınır hattına veya mülteci kamplarına gitmeme çağrısında bulunuldu.

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Rudakov da "Rusya 24" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Rus vatandaşlarının Lübnan seyahatlerini mümkünse ertelemeleri" önerisinde bulundu.

Lübnan'da yaşayan Ruslarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Rudakov, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz ve tüm vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyoruz; eğer endişeliyseler veya herhangi bir şeyden korkuyorlarsa, Beyrut Havalimanı üzerinden Lübnan'dan ayrılmak mümkünken mevcut doğal fırsatları değerlendirmenin vaktidir." dedi.

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Makedonya, Kanada Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına "Lübnan'dan ayrılmaları" çağrısında bulunmuştu.

Kuveyt de 21 Haziran'da vatandaşlarına Lübnan'a gitmeme çağrısı yapmıştı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

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