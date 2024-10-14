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Dünya
AA 14.10.2024 14:28

Hizbullah, Lübnan makamlarını "yasaları ihlal ettiği" gerekçesiyle BBC'yi protestoya çağırdı

Hizbullah, Lübnan Enformasyon Bakanlığı, Ulusal Medya Konseyi, ilgili adli ve güvenlik kurumlarına İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye karşı yasal tedbir alma ve protesto etme çağrısında bulundu.

Hizbullah, Lübnan makamlarını "yasaları ihlal ettiği" gerekçesiyle BBC'yi protestoya çağırdı

Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi'nden, konuya ilişkin yapılan açıklamada, BBC ekibinin İsrail ordusu eşliğinde Lübnan'ın güneyindeki topraklarına girerek Lübnan yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

"BBC, tüm platformlarında ve farklı dillerde, körü körüne katillerin ve suçluların yanında yer almakla Filistin ve Lübnan halklarına karşı siyonist barbarlığı meşrulaştırmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, Lübnan Enformasyon Bakanlığı, Ulusal Medya Konseyi, ilgili adli ve güvenlik kurumlarının, BBC ve Lübnan'daki ekiplerine karşı yasal tedbir alması ve protesto etmesi talep edildi.

Açıklamada ayrıca, dünyadaki gazeteci sendikaları, editörler ve özgür medya kuruluşlarının bu adımı kınaması çağrısı yapıldı.

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