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Dünya
AA 14.10.2024 13:57

Hamas, katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdürmesinden ABD'yi sorumlu tuttu

Hamas, katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım kapsamında Filistinlilere karşı devam eden katliamlarının sorumlusunun ABD yönetimi olduğunu belirtti.

Hamas, katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdürmesinden ABD'yi sorumlu tuttu

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Müfti Okuluna düzenlediği en az 22 can alan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Siyonist düşman, eğer ABD yönetimi suçlarını örtbas etmese ve uluslararası sessizlik olmasa, Gazze Şeridi'ndeki menfur katliamlarını sürdürmeye ve bölgeye yaymaya cesaret edemezdi." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeleri ve devam eden saldırıları durdurmak için acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulunulan açıklamada, "İsrailli yönetiminin Filistin ve bölge halklarına karşı işlediği suçlardan ve ihlallerden dolayı hesap vermesi gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, Müftü Okuluna düzenlenen saldırı "İsrail'in sığınma merkezlerindeki sivilleri kasten hedef almaya dayanan faşist politikasının ve Filistin halkına karşı acımasız soykırımının devamı" olarak değerlendirildi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Müfti Okuluna düzenlediği saldırıda 15'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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