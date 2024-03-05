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Dünya
AA 05.03.2024 22:49

Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziileri ve yerleşim birimlerine yönelik farklı silahlarla 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blumyerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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