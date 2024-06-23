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Dünya
AA 23.06.2024 16:19

Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri mevziyi hedef aldığını duyurdu

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurduğunu, saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi.

Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri mevziyi hedef aldığını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Safed'in kuzeydoğusunda yer alan Ayelet Hashahar'da İsrail ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'nın engellendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgede askeri tesisler ve bir güvenlik fabrikası bulunduğu bilgisi verildi.

Ordudan yapılan başka bir açıklama ise İsrail'in kuzeyinde Dishon bölgesine atılan roket ve füzeler fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerin engellenmesi sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle bölgede yangın çıktığı, İsrail itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalıştığı paylaşıldı.

Hizbullah, gün içerisinde yaptığı başka açıklamada, Beyt Hilal kışlasındaki Sehel taburuna ait karargaha İHA'yla saldırı düzenlediği, orada da ölü ve yararlılar olduğunu duyurmuştu.

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