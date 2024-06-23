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Dünya
AA 23.06.2024 15:54

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentine düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol şehrine düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentine düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Sivastopol bölgesinin sözde valisi Mihail Ravojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.

Füzelerin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ancak füze parçalarının Sivastopol şehrine düştüğünü aktaran Ravojayev, "Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan kişi sayısı 100'e çıktı." ifadesini kullandı.

Olay yerinde durumun "ağır" olduğunu belirten Ravojayev, saldırının ayrıca orman yangınına da neden olduğunu kaydetti.

Ravojayev, olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini ve bu füzelerin misket içerikli olduğunu bildirdi.

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