Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.06.2024 15:01

İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir mesleki eğitim akademisini bombalaması sonucu en az 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'de UNRWA'ya bağlı eğitim kurumunu hedef aldığı saldırıda 4 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze kentinde UNRWA'ya bağlı bir mesleki eğitim akademisini savaş uçaklarıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Bombardıman nedeniyle binanın dış duvarının tamamen yıkıldığı, büyük bölümünün de hasar gördüğü aktarıldı.

İsrail'in son 24 saatte Gazze kentine saldırılarını yoğunlaşırdığı belirtidi.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, zorla yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait okullar ve yapılar da sık sık İsrail bombalarının hedefi oluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İsrail, hapishanelerde yer kalmadığı için Filistinli aktivistlerin gözaltı operasyonunu iptal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
Klasik otomobil tutkunları buluştu
15:43
İstanbullular tatilin son gününün tadını çıkardı
15:31
Bakan Tekin: Bir yılın sonunda devamsızlıkta çok ciddi mesafe katettik
15:13
İsrail, Gazze kent merkezi ile Refah'ta yüzlerce konutun bulunduğu alanı havaya uçurdu
15:13
Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldı
14:52
A Millilerin gruptan çıkma ihtimalleri ve muhtemel rakipleri
Kavurucu sıcaktan bunalıp geldikleri Erciyes'te sobayla ısınıyorlar
Kavurucu sıcaktan bunalıp geldikleri Erciyes'te sobayla ısınıyorlar
FOTO FOKUS
Otomobil denize düştü: Sürücü son anda kurtuldu
Otomobil denize düştü: Sürücü son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ