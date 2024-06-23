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Dünya
AA 23.06.2024 13:58

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece geç saatlerde, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.

Üste konuşlu ABD askerlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 7 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen İHA'lar, SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor

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