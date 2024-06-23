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Dünya
AA 23.06.2024 13:57

BM: İsrail, Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurduğunu duyurdu.

BM: İsrail, Gazze'de zorla yerinden edilenlerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurdu
[Fotograf: AA]

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okullara yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmiş ailelerin sığındığı okul binalarının yüzde 69'unun doğrudan vurulduğu ya da hasar gördüğü belirtildi.

Uluslararası insancıl hukukun açıkça görmezden gelinmesine son verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Gazze'de derhal ateşkese ihtiyaç olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, zorla yerinden edilen ailelerin sığındığı UNRWA'ya ait okullar da sık sık İsrail bombalarının hedefi oluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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