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Dünya
İHA 23.06.2024 12:51

Bağdat'ta mesai saatine aşırı sıcak güncellemesi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarındaki mesai saatleri yerel saatle 07.30-12.30 arasına çekildi.

Bağdat'ta mesai saatine aşırı sıcak güncellemesi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dünya genelinde artan sıcaklıklar Irak'ta da hayatı felç etti.

Başkent Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle mesai saatlerinde yeni bir uygulamaya gidildi.

Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Bağdat'ta devlet kurumlarında mesai saatlerinin kısaltmasına karar verildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin verdiği talimat doğrultusunda bugünden itibaren 29 Haziran tarihine kadar yerel saatle 08.00'den 14.00'e kadar olan mesai saatleri 07.30 ile 12.30 arasına çekildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halk, gerekli olmadığı takdirde 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çağrıldı.

Açıklamada, açık havada bulunanları açık renkli giysiler giymeleri ve şapka takmaları konusunda uyaran bakanlık, halkı doğrudan güneş ışığına maruz kalmak ve serinlemek için nehirlere girmekten kaçınmaları konusunda da uyardı.

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