Çin'de şiddetli yağış sele neden oldu: 47 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Guangdong eyaletinin Meycou ilinde Songyüen nehrinin taşması sonucu meydana gelen sellerde Pingyüen ilçesinde 38 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece Meycou'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı. Daha önce Meyşian ilçesinde 4, Ciaoling ilçesinde 5 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sel ve heyelan büyük zarar verdi

Hafta boyunca şiddetli yağış, seller ve toprak kaymaları ilçede büyük maddi hasara yol açtı. Songyüen Nehri boyunca yüzlerce köprü yıkılırken 365 kilometre yol hasar gördü, hektarlarca tarım alanı su altında kaldı.

Çin'in güneyinde geçen hafta Fucien ve Guicou eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi de yoğun yağışın yol açtığı selle karşı karşıya kalmıştı.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin güneyindeki Guicou, iç kesimlerindeki Hınan ve Anhui ve doğusundaki Ciangsu eyaleti için de yoğun yağış ve sel uyarısı yaptı.