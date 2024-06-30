Hizbullah İsrail'e ait askeri araçları hedef aldığını duyurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde bulunan El-Mutille mevzisindeki casus ekipmanlarının, uygun silahlarla hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinde bir Merkava tankı ve bir askeri aracın güdümlü füzelerle tam isabet vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Havla beldesinde bir ev ve dükkanı bombaladı, Lübnan sınırındaki Rub Selasin kasabasına topçu saldırıları düzenledi.

Haberde, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kela beldesine ağır top atışlarıya saldırı düzenlendiği, Beni Hayan ve Merkeba beldelerine düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle yangın çıktığı ifade edildi.

Lübnan'da İsrail'in saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hareketten İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda Abbas Munif adındaki Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 353’e yükseldi.

Suudi Arabistan’dan, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeme ve bu ülkeden ayrılma" çağrısı

Suudi Arabistan, İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyon nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına "ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etme" çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, vatandaşlardan ülkeyi acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etmeleri istendi.

Büyükelçilik, acil durumlarda vatandaşlarının kendileriyle iletişim kurması gerektiğini bildirdi.

Bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Daha önce ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, Almanya, İngiltere ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.