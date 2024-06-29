Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.06.2024 21:47

AB, Rusya'ya desteği nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus'a ticaret, çeşitli hizmetler, ulaşım konusunda ve mevcut yaptırımların çevresinden dolaşılmasını önleyecek yeni kısıtlayıcı tedbirler uygulama kararı aldı.

AB, Rusya'ya desteği nedeniyle Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak

AB Konseyi, Ukrayna ile savaşta Rusya'ya sağladığı destek nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, yeni kısıtlayıcı tedbirlerle, Rusya ve Belarus ekonomisi arasında yüksek düzeydeki entegrasyondan kaynaklanan ve mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların Belarus vasıtasıyla atlatılması sorununun ele alındığı kaydedildi.

Hem sivil hem de askeri (çift kullanımlı) gelişmiş ürün ve teknolojilere yönelik ihracat yasağının Belarus'a da genişletildiği belirtilen açıklamada, Belarus'un sanayi kapasitesini geliştirmesine katkıda bulunabilecek mallara daha fazla ihracat kısıtlamaları getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Denizcilik seyrüsefer ürünleri ve teknolojileri ile lüks malların Belarus'a ihracatına da ilave kısıtlamalar getirildi" bilgisi verildi.

Belarus'tan altın, elmas, helyum, kömür ve ham petrol dahil mineral ürünlerinin doğrudan veya dolaylı ithal edilmesinin, satın alınmasının veya devredilmesinin yasaklandığı ifade edilenaçıklamada, Belarus'a defter tutma, vergi danışmanlığı, iş ve yönetim danışmanlığı, halkla ilişkiler, muhasebe, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin sağlanmasının da yasaklandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, ürünlerin, Belarus'ta kayıtlı araçlarla AB sınırları içinde kara yoluyla taşınamayacağı da ifade edildi.

AB ülkelerindeki ihracatçıların, gelecekteki sözleşmelerine "Belarus'a hayır" maddesi ekleyeceği belirtilen açıklamada, böylece hassas mal ve teknolojiler ile savaş malzemelerinin Belarus'a ihracatının yasak kapsamına gireceğine işaret edildi.

Açıklamada, Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörünün ilerlemesine katkıda bulunabilecek ürün ve teknolojilerin ülke topraklarından geçişinin de yasaklanacağı bildirildi.

AB, geçen hafta Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etmişti.

Yeni paket, mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukları kapatmayı ve yaptırımların çevresinden dolaşılmasını zorlaştırmayı da içeriyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Rusya Vladimir Putin Belarus
Sıradaki Haber
Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:34
Berlin'de Filistin'e destek gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı
20:57
Hatay'da üst geçit çalışmasında toprak altında kalan işçi yaralandı
20:55
Filistin'den BM'ye, Gazze'de ateşkes için derhal harekete geçme çağrısı
20:19
İzmir'de otlukta çıkan ve katı atık depolama alanına sıçrayan yangın kontrol altında
20:16
Lübnan Başbakanı, İsrail'den Lübnan'a saldırılarını durdurmasını istedi
20:09
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yüksek
Çukurca'da off-road gösterisi yapıldı
Çukurca'da off-road gösterisi yapıldı
FOTO FOKUS
Faciadan dönüldü: Takla atıp akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Faciadan dönüldü: Takla atıp akaryakıt istasyonuna böyle daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ