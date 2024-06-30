Fransa'da tarihi seçim

Haziran ayı başında Avrupa Parlamentosu'nun yeni üyeleri belirlendi. Seçime aşırı sağın yükselişi damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron büyük bir hezimete uğradı, Parlamento'yu feshetti.

Fransa için adeta tarihi sayılabilecek erken seçimin yolunu açtı. Fransızlar seçimin ilk turu için bugün sandık başına gidiyor. Son kamuoyu yoklamaları, Macron'un seçimi önde bitiremeyeceğini gösteriyor.

Marine Le Pen'in Ulusal Birlik Partisinin başbakan adayı olarak gösterdiği 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın seçimin ilk turundan zaferle çıkacağı öngörülüyor.

Macron'un partisi üçüncü sırada

Anketlere göre Sol ittifak yüzde 29 oyla ikinci sırada yer alırken, Macron'un Rönesans Partisi'nin de içinde bulunduğu merkezci ittifak yüzde 19,5 oyla üçüncü sırada bulunuyor.

Fransa'da aşırı sağın yükselişi ile insan hakları, eşitlik, demokratik değerler gibi temel ilkelerin zarar görebileceği endişesi hakim.

Avrupa Birliği cephesinde ise, tıpkı Brexit gibi, Fransa'nın da AB'den çıkması anlamına gelen Frexit gündemde.

