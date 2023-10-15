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Dünya
AA 15.10.2023 17:39

Hizbullah, İsrail'e ait 2 tankı daha tanksavar füzeleriyle vurduğunu açıkladı

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın daha güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait 2 tankı daha tanksavar füzeleriyle vurduğunu açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Hizbullah Hareketi, sabah saatlerinden bu yana Lübnan üzerinden İsrail'e gerçekleştirdiği güdümlü tanksavar füze saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail sınırı üzerinde yer alan Hanita yerleşim biriminde konuşlu İsrail'e ait "Merkava" tipi 2 tanka güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği, olayda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" kaydedildi.

Hizbullah açıklamasında, söz konusu saldırının İsrail bombardımanında ölen Lübnanlı gazeteci İssam Abdullah ile 2 Lübnanlı sivil için gerçekleştirildiği ifade edildi.

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