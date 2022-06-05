Halk Partisi (BJP) Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın, Twitter'dan 1 Haziran'da yaptığı daha sonra sildiği Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımına tepki yağdı.

Twitter'da açılan "Allah'ın Resulüne dil uzatma Modi" etiketi, Suudi Arabistan, Mısır ve birçok Arap ülkesinde "trend topic" oldu.

Uluslararası İslam Peygamberine Destek Komitesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Partisi'nin Sözcüsü Peygamber'e hakaret ediyor. Onu bundan kim caydıracak" sözlerini kullandı.

"Hindistan müslümanlara zulmediyor"

Komitenin Genel Sekreteri Muhammed es-Sağir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Jindal'ın Hazreti Muhammed'e ve eşi Hazreti Aişe'ye sistematik hakaretler yönelttiğini, onları buna yeltenmeye sevk eden şeyin ise daha önce işledikleri ve hiçbir tepkiyle karşılaşmayan suçlar olduğunu, Hindistan'ın Müslümanlara zulmettiğini" vurguladı.

Komitenin Twitter hesabından ayrıca, Moritanya'daki Din Adamı Eğitim Merkezi Başkanı Şeyh Muhammed Hasan ed-Dedev'in İslam dünyasına yaptığı çağrının videosu paylaşıldı. Dedev, tüm Müslümanları, Hindistan'daki bu partiyle mücadele etmeye çağırdı.

"Hindistan Fransa'nın izinden gidiyor"

Kuveyt merkezli "Toplum" dergisinin Twitter hesabında da şu sözler yer aldı:

"Hindistan, Fransa'nın izinden gidiyor. Halk Partisi'nin Sözcüsü Peygamber'e hakaret ediyor. Uluslararası İslam Peygamberine Destek Komitesi, #Allah'ın Resulüne dil uzatma Modi etiketiyle tweet atma çağrısı yaptı. Peygamberin için öfkelenecek misin?"

Filistinli yazar ve din adamı Cihad Hillis de Twitter hesabından, "2 milyar Müslüman, Peygamberlerine yapılan hakaretten ötürü öfkelense hiç kimse ne Resulullah'a ne de Allah'ın dinine dil uzatmaya kalkamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Hazreti Peygamber'e ve Hazreti Aişe'ye hakaret içerikli paylaşımların ardından sosyal medyada Hindistan'ı boykot çağrıları da yapıldı.

Suudi Arabistanlı gazeteci Turki eş-Şehlub, Twitter hesabından Hazreti Muhammed'e ve eşine yapılan hakaretten sonra Hindistan'ı boykot etmenin her Müslüman'a farz olduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın hakaret içeren sözlerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bu yapılanlar, Hindistan'da İslam'a karşı nefretin ve aşağılamanın artış göstermesinin yanı sıra Müslümanlara yönelik sistematik ayrım ve baskının bir sonucudur" denildi.

"Hindistan'ın bazı bölgelerindeki eğitim kurumlarında başörtüsü takılmasının yasaklandığı ve Müslümanlara ait binaların yıkıldığı" hatırlatılan açıklamada, bu uygulamaların şiddeti körüklediği aktarıldı.

İİT, "Hindistan makamlarını, bu olaya ve Hazreti Peygamber'e yönelik her türlü hakarete kararlı bir biçimde karşı koymaya, Müslümanlara karşı nefret şiddet ve nefret suçlarını işleyenlerin yanı sıra bunları azmettirenleri adalete teslim etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kuveyt, Hindistan'a protesto notası verdi

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Hindistan Büyükelçisi Sibi George'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve Jindal'ın Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımından ötürü kendisine protesto notası verildiği ifade edildi.

Öte yandan Jindal'ın partideki görevine son verilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, hakaret içerikli söz konusu paylaşımlar nedeniyle açık bir özür beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu tür açıklamaların İslam'ın Hindistan dahil tüm dünyada medeniyet inşasında üstlendiği rolden ve taşıdığı barış misyonundan habersiz olmaktan kaynaklandığı vurgulandı.

Bu açıklamaların cezasız kalmasının nefreti ve radikal söylemi artırdığı ve ılımlı unsurları baltaladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm dini şahsiyetlere ve sembollere yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceği belirtildi.

İslam dininin sembollerine saygısızlığın da kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle görevinden alınmasının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın inançlara ve dinlere saygı gösterilmesi çağrısının teyit edildiği dile getirildi.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli sözler kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren sözler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren sözler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilmişti.

Sözcü Sharma'nın yanı sıra Naveen Kumar Jindal da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım" sözlerini kullandı.

Partiden ihraç edilen Kumar ise partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.