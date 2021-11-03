Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hint aşısı "Covaxin"e DSÖ'den acil kullanım olayı
[Fotoğraf: AP]
Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Covaxin'e acil kullanım onayı verdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, söz konusu aşının faydalarının risklerine ağır bastığına dikkat çekildi.
DSÖ'nün Teknik Danışma Grubu tarafından yapılan değerlendirmede, Covaxin'in koronavirüse karşı koruma standartlarını karşıladığı ifade edildi.
Covaxin'e dair kararın geçen hafta verilmesi bekleniyordu ancak aşının dünya genelinde kullanımından önce şirketten risk-fayda değerlendirmesiyle ilgili ek açıklama istenmişti.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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