İki gün önce İngiltere'nin Leicester şehrindeki Belgrave yolunda toplanan çok sayıda Hindu, geç saatlere kadar cami önünde sloganlar atarak cam şişelerle Müslümanlara saldırı girişiminde bulunmuştu.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) yaşanan olayı kınadı. Açıklama, hafta sonu yaşananların ardından polisin İngiliz şehrinin sokaklarına yerleştirilmesinden sonra geldi.

PRESS RELEASE: Muslim Council of Britain calls for action against far-right Hindutva extremism in #Leicester | 19th September 2022



????Read online: https://t.co/9gxSOEisWO pic.twitter.com/hDLGm3hJgi