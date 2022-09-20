İki gün önce İngiltere'nin Leicester şehrindeki Belgrave yolunda toplanan çok sayıda Hindu, geç saatlere kadar cami önünde sloganlar atarak cam şişelerle Müslümanlara saldırı girişiminde bulunmuştu.

İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) yaşanan olayı kınadı. Açıklama, hafta sonu yaşananların ardından polisin İngiliz şehrinin sokaklarına yerleştirilmesinden sonra geldi.

PRESS RELEASE: Muslim Council of Britain calls for action against far-right Hindutva extremism in #Leicester | 19th September 2022



????Read online: https://t.co/9gxSOEisWO pic.twitter.com/hDLGm3hJgi — MCB (@MuslimCouncil) September 19, 2022

Açıklamada "Herhangi bir ibadet yerine veya dinin sembolüne yönelik saldırıları kınıyoruz, toplumumuzda hiçbir tür nefrete yer yok" ifadesi kullanıldı.

MCB Genel Sekreteri Zara Muhammed, “Provokasyonlar Müslümanları, Sihleri ​​ve diğer azınlıkları hedef aldı ve sonuç olarak Leicester'deki yerel topluluklar arasında düşmanlıklara yol açtı. Bu insanların, Müslümanların ve Sihlerin Birleşik Krallık'ta iyi ilişkilere sahip olduğu daha geniş Hindu topluluklarının görüşlerini temsil ettiğine inanmıyoruz" dedi.

Tüm toplulukları temkinli davranmaya, polis ve politikacılar da dahil olmak üzere yerel liderleri bölge halkının endişelerini tarafsız bir şekilde dinlemeye ve durumu düzeltmek için yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırdı.

Gerilim aylar önce başladı

İngiltere'nin Leicester şehrinde, 22 Mayıs'ta, 19 yaşındaki Müslüman bir genç, gece geç saatlerde çok sayıda Hindu'nun saldırısına uğramış, sopalarla dövülmesinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bu olaydan yaklaşık 3 ay sonra 28 Ağustos'ta ise Hindistan'ın Pakistan'ı Asya Kupası kriket karşılaşmasında yenmesinin ardından yine Leicester şehrinde iki grup arasında şiddet olayları patlak vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hindu erkek gruplarının "Pakistan'a ölüm" diye bağırdığı ve maçtan sonra 20 yaşındaki Müslüman bir genci dövdüğü görülmüştü.

Söz konusu şiddet olaylarının ardından, bölgedeki topluluk liderleri, Hindu ve Müslüman gruplar arasında artan gerginliği ele almak üzere güvenlik güçleriyle acil toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.