İngiltere'nin Leicester şehrinde Hindu ve Müslüman gruplar arasında gerginlik yaşandı.

Şehrin doğusundaki Belgrave yolunda toplanan Hindu gruplar, cam şişelerle Müslümanları yaralamaya çalıştı.

Londra'dan Leicester'a gelmiş olabilirler

Güvenlik bariyerinin gerisinde tutulan Hinduların fırlattığı cam şişelerden bazıları, bölgede kontrolü sağlamakla görevli polislere isabet etti.

Sloganlar atarak, Müslümanları provoke etmeye çalışan Hinduların bir kısmının, başkent Londra'dan Leicester'a gelmiş olabileceği öne sürüldü.

Bölgeye kontrolü sağlaması için çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, gerginliğin kontrol altına alındığını açıkladı

Leicestershire Polisi, iki grup arasındaki çatışmaya ilişkin dün Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, şehirde şiddet ve düzensizliğin tolere edilmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, "(Polisin grupları) Dağıtma, durdurma ve arama yetkileri mevcut ve bu yetkiler kullanılıyor. Sakin olunması çağrısında bulunuyoruz ve herkese evlerine dönmelerini söylüyoruz. Yalnızca teyit edilmiş ve doğru olan bilgileri paylaşın." ifadeleri kullanılmıştı.

Polis, daha sonra yaptığı açıklamada ise Leicster'ın doğusunda yaşanan gerginliğin kontrol altına alındığını ve insanların dağıldığını duyurmuştu.

Ayrıca açıklamada, dün yaşanan olaylara ilişkin bir dizi soruşturmanın sürdüğü kaydedilmişti.

Gerilim aylar önce başladı

İngiltere'nin Leicester şehrinde, 22 Mayıs'ta, 19 yaşındaki Müslüman bir genç, gece geç saatlerde çok sayıda Hindu'nun saldırısına uğramış, sopalarla dövülmesinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bu olaydan yaklaşık 3 ay sonra 28 Ağustos'ta ise Hindistan'ın Pakistan'ı Asya Kupası kriket karşılaşmasında yenmesinin ardından yine Leicester şehrinde iki grup arasında şiddet olayları patlak vermişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hindu erkek gruplarının "Pakistan'a ölüm" diye bağırdığı ve maçtan sonra 20 yaşındaki Müslüman bir genci dövdüğü görülmüştü.

Söz konusu şiddet olaylarının ardından, bölgedeki topluluk liderleri, Hindu ve Müslüman gruplar arasında artan gerginliği ele almak üzere güvenlik güçleriyle acil toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.