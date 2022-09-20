İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Michelle Donelan, çeyrek milyondan fazla kişinin, cenaze merasimine kadar Westminster Hall'de tutulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakan Donelan, 250 bin ziyaretin yaklaşık bir rakam olduğunu, hükümetin nihai

Kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Kraliçe Elizabeth'in 14 Eylül'de Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirilen naaşı, dün düzenlenen cenaze törenine kadar halkın ziyaretine açılmıştı.

Parlamento binasındaki Westminster Hall'de katafalka konulan Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görmek isteyen on binlerce kişi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturmuştu.

Kraliçe'nin tabutunu görmek için çok uzun saatler kuyrukta bekleyenler arasında 47 yaşındaki eski futbolcu David Beckham da vardı. Beckham, Kraliçe'nin naaşını görebilmek için 12 saat kuyrukta beklemişti.