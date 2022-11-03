Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Endeksi (AQI) sabah saatlerinde 408'e çıktı.

Delhi'deki kirliliğin tehlikeli seviyelere ulaşmasına, çevre eyaletlerde anız yakılması ve araç emisyonlarının neden olduğu belirtildi.

Anız yakımının yoğun olduğu saatlerde AQI'nın 426'ya yükseldiği ifade edildi.

Güne sisli bir havada başlayan Delhi'de nefes almada zorluk gibi şikayetlerle hastanelere başvuranlar oldu.

Eğitime ara verilmesi çağrısı yapıldı

Bu arada, çocukların okula gitmek için her gün evden çıkmak zorunda kalarak tehlikeli havayı soluduğuna dikkati çeken şehir sakinleri, yetkililere eğitime ara verilmesi çağrısı yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları da yetkililerden Delhi'de okulların bir süreliğine kapatılmasını talep etti.

Diğer yandan, hava kirliliğinin artmaması için Delhi'de birçok inşaata da ara verildi.

Yetkililer ise vatandaşlardan kömür kullanımını azaltmalarını istedi.

2013'ten bu yana, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi.