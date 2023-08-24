Hindistan'ın Ay gezgini keşif gezisine başladı: İşte ilk fotoğraflar

Hindistan'ın uzay ajansı, X platformunda yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Ay gezgini Chandrayaan-3'ün Ay yüzeyini keşfetmeye başlamak üzere Perşembe sabahı uzay aracından çıktığını söyledi.

Uzay aracı Çarşamba akşamı Ay'ın keşfedilmemiş güney kutbuna indi ve Hindistan bu başarıya ulaşan ilk ülke oldu.

[Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracının 23 Ağustos 2023'te Ay'ın güney kutbuna inişi sırasında çekilen Ay yüzeyinin bir dizi görüntüsü.]

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) mesajında, "Ch-3 Rover Lander'dan aşağı indi ve Hindistan ayda bir yürüyüşe çıktı!" ​​dedi.

Yörünge aracı, iniş aracı ve geziciden oluşan uzay aracı, 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota Uzay Merkezi'nden havalandı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nün (Isro) kurucusu Vikram Sarabhai'nin anısına Vikram adı verilen iniş aracı, karnında Sanskritçe bilgelik anlamına gelen Pragyaan adlı 26 kg'lık geziciyi taşıyordu.