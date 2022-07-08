Haber Giriş: 8 Temmuz 2022 Cuma 23:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan’ı sel vurdu: 15 ölü, 50 kayıp
[Fotograf: Reuters]
Hindistan’da şiddetli yağışlar etkili oluyor. Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki selde çadırlar yıkıldı. 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.
Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olmasıyla Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25’ten fazla çadır yıkıldı.
Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.
Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
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