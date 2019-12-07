Tecavüze uğradı, şikayetçi olunca aynı saldırganlar tarafından yakılarak öldürüldü. Cinayet haberi Hindistan'ı ayağa kaldırdı. Katil zanlısı 4 kişi kısa zamanda yakalandı. Yer gösterme sırasında kaçmaya çalışan zanlılar polis tarafından vurularak öldürüldü.

[Keşif için cinayet mahalline götürülen zanlılar bir polis memurunun silahını alarak kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine vurularak öldürüldüler. Zanlılar olay yerine getirildiklerinde böyle görüntülendi. Fotoğraf: Reuters]

Genç veteriner, geçen hafta çarşamba günü akşama doğru evinden ayrıldıktan bir süre sonra 20 ila 26 yaşlarında 4 kişinin saldırısına uğramıştı.

Veterinere tecavüz eden 4 kişi, genç kadını boğarak öldürdükten sonra cesedini bir köprünün altına bırakmış, benzin dökerek yakmıştı. Kadının kömürleşmiş cesedi bir gün sonra yoldan geçen biri tarafından fark edilmiş ve durum polise bildirilmişti.

Olayın duyulmasıyla birlikte bölgede halk ayaklandı. Polis kısa zamanda katil zanlısı 4 kişiyi yakaladı. Keşif için cinayet mahalline götürüldü.

Ancak olayı anlatmaları beklenen zanlılar, polislerin silahlarını almaya çalışınca ortalık bir kez daha karıştı. Kaçmaya çalışan zanlılara ateş açan polis 4'ünü birden öldürdü.

Zanlıların polisle çatışma sırasında da olsa öldürülmesine halk alışılmadık bir tepki verdi. Yüzlerce kişi, cinayet mahallinde toplanarak polisi çiçeklerle tebrik etti.

Kaynak: TRT Haber