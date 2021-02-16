Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki haberlere göre, eyaletin Sidhi bölgesi yakınlarında en az 46 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü köprüden su kanalına düştü.
Kazada 40 kişi hayatını kaybetti; 6 kişi kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan'daki trafik kazalarında her yıl 100 binden fazla kişi ölüyor.
Etiketler: Hindistan
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