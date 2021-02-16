İngiltere’de bir kadın, akvaryumunun dibinde hareketsiz ve ters duran Japon balığını görünce veterinerden yardım istedi.

Balığı muayene eden veteriner, tedavisi mümkün olmayan yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık için can yeleği tasarladı.

Klima filtrelerinde kullanılan bir malzemeden yapılan can yeleği sayesinde Japon balığı yeniden yüzmeye başladı.