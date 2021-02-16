Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yüzemeyen Japon balığına özel can yeleği
[Fotoğraf: DHA]
Yüzme kesesindeki sorun nedeniyle hareket edemeyen Japon balığı, özel olarak tasarlanan can yeleğiyle yeniden yüzmeye başladı.
İngiltere’de bir kadın, akvaryumunun dibinde hareketsiz ve ters duran Japon balığını görünce veterinerden yardım istedi.
Balığı muayene eden veteriner, tedavisi mümkün olmayan yüzme kesesindeki rahatsızlık nedeniyle yüzemeyen balık için can yeleği tasarladı.
Klima filtrelerinde kullanılan bir malzemeden yapılan can yeleği sayesinde Japon balığı yeniden yüzmeye başladı.
Etiketler: İngiltere
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