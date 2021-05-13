Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hindistan'ın Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 yabani fil ölü bulundu.
NDTV’nin haberine göre, yetkililer, eyaletin Nagaon bölgesinde ormanlık alanda bulunan 18 filin yıldırım sonucu ölmüş olabileceğini duyurdu.
Assam Çevre ve Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, olaydan "derin üzüntü duyduğunu" ifade etti.
Fillerin ölüm sebebinin bölgede yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.
Etiketler: Hindistan
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