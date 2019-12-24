Hint basınındaki haberlere göre, Batı Bengal'de Jadavpur Üniversitesindeki programa davet edilen Vali Jagdip Dankar, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

Eyaletin başkenti Kalküta'da üniversite kampüsüne girdiği sırada aracı öğrenciler tarafından çevrilen vali, yasayı destekleyen beyanat vermesi sebebiyle protesto edildi. Öğrenciler, "Dankar geri dön" yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerji ise yasa karşıtı mitinglerine devam ediyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Mandi House bölgesinden parlamento yakınındaki Jantar Mantar meydanına yürümek isteyen Jamia Millia Islamia Üniversitesi (JMI) öğrencilerine de polis izin vermedi.

Uttar Pradeş eyaletinin Meerut kentinde protestolarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek üzere yola çıkan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) eski Genel Başkanı Rahul Gandi ile kardeşi ve INC'nin Genel Sekreteri Priyanka Gandi Vadra, şehrin girişinde polis yetkililerince durduruldu.

Yüksek lisans öğrencisi madalyasını reddetti

Puduçeri birlik toprağındaki Pondiçeri Üniversitesinde yüksek lisansını başarıyla tamamlayan ve altın madalya kazanan Rebiha Abdurehim, yasayı protesto eden öğrencilere destek vermek için ödülü reddetti.

Abdurehim, yaptığı açıklamada, üniversitede düzenlenen mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in katıldığını anımsatarak, bir polis memuru tarafından salona alınmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın üniversiteden ayrılmasının ardından salona alındığını kaydeden Abdurehim, yasa karşıtı protesto gösterileri düzenleyen öğrencilerle dayanışma göstermek için kendisine verilen madalyayı kabul etmediğini dile getirdi.

Alman öğrencinin ülkeden ayrılması istendi

Ülkenin güneyinde Tamil Nadu eyaletinin başkenti Çennai'de bulunan Hint Teknoloji Enstitüsü Madras'ta (IIT-Madras) öğrenim gören Alman değişim öğrencisi Jakob Lindental'in, yasa karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle Hindistan'dan ayrılması istendi.

Fizik bölümünde yüksek lisans yapan Lindental'ın, protestolara katılarak vize şartlarını ihlal ettiği ve bu sebeple ülkeden ayrılması gerektiği bildirildi.

Alman öğrenci, dün gece ülkeden ayrıldı.

Sosyal medyada, öğrencinin gönderilmesine, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi.

BJP içinden yasaya tepki

Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Batı Bengal eyaleti Başkan Yardımcısı Çandra Kumar Bose, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eğer yasa değişikliği herhangi bir dinle ilgili değilse, neden sadece Hindu, Sih, Budist, Hristiyan, Parsi ve Jainlerin olduğunu belirtiyoruz. Neden Müslümanlar dahil edilmiyor? Şeffaf olalım." ifadelerini kullanarak partisinin yaptığı değişikliğe tepkini dile getirdi.

Müslümanların, kendi ülkelerinde dini baskı görmeseler, Hindistan'a gelmeyeceklerini belirten Bose, "Bu sebeple (yasadaki değişikliğe Müslümanları) onları dahil etmenin bir zararı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA