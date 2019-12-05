Dünya
Hindistan'da trafik kazası: 9 ölü, 10 yaralı05 Aralık 2019 Perşembe 09:55 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 09:59
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde otobüsün duran bir kamyona çarpması sonucu 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, yetkililer, eyaletin Reva bölgesinde bir otobüsün yol kenarında duran bir kamyona çarptığını bildirdi.
Başkomiser Abid Khan, yaptığı açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin öldüğünü belirtti.
Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: hindistan Madya Pradeş kaza