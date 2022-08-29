Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hindistan'da sürücüleri kirli havadan koruyan kask üretildi
[Fotograf: Reuters]
Hava kirliliği ile mücadele eden Hindistan'da "hava filtreli" kask kullanıma sunuldu. Başkent Yeni Delhi'de motosiklet ve bisiklet sürücülerinin kullandığı kask, 6 saate kadar temiz hava solumayı garanti ediyor. Kaskın tanesi 56 dolara satılıyor.
Hindistan'da kirli havaya çözüm için özel bir kask üretildi.
Bisiklet ve motosiklet sürücüleri kask ile havadaki zararlı maddelerin yüzde 80'inden korunuyor, 6 saate kadar temiz bir hava soluyor.
"Hava filtreli" kask başkent Yeni Delhi sokaklarında kullanılmaya başlandı. Ağırlığı yaklaşık 1 buçuk kilo olan kaskın tanesi ise 56 dolar.
Yoğun talep bekleniyor
Yeni Delhi dünyada en kirli havaya sahip 50 şehirden biri. Hava filtreli kaskı bir yılda yaklaşık 30 milyon kişinin satın alacağı tahmin ediliyor.
Kaskın daha hafif ve daha ucuz bir versiyonunun ise kış aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.
Etiketler: Hava Kirliliği Hindistan
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