Hindistan'da kirli havaya çözüm için özel bir kask üretildi.

Bisiklet ve motosiklet sürücüleri kask ile havadaki zararlı maddelerin yüzde 80'inden korunuyor, 6 saate kadar temiz bir hava soluyor.

"Hava filtreli" kask başkent Yeni Delhi sokaklarında kullanılmaya başlandı. Ağırlığı yaklaşık 1 buçuk kilo olan kaskın tanesi ise 56 dolar.

Yoğun talep bekleniyor

Yeni Delhi dünyada en kirli havaya sahip 50 şehirden biri. Hava filtreli kaskı bir yılda yaklaşık 30 milyon kişinin satın alacağı tahmin ediliyor.

Kaskın daha hafif ve daha ucuz bir versiyonunun ise kış aylarında piyasaya çıkması bekleniyor.