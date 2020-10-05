Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 903 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 102 bin 685’e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 442 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 815’e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 586 bin 703 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke konumunda bulunuyor.