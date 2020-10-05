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Hindistan'da son 24 saatte 903 can kaybı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 903 kişi öldü.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 903 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 102 bin 685’e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 74 bin 442 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 623 bin 815’e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar 5 milyon 586 bin 703 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2. ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: Hindistan Sağlık Bakanlığı hindistan koronavirüsSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 05:45
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