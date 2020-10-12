Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da son 24 saatte 816 kişi hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 816 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 7 milyon 120 bin 538'e çıktı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 816 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 109 bin 150'ye yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 66 bin 732 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 120 bin 538'e çıktı.
Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 149 bin 535 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: hindistan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 08:25
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