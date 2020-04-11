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Hindistan'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 249 kişinin yaşamını yitirdiği Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta daha uzatılacak.
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede geçen ay ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı.
Ülke basınında yer alan habere göre, Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 14 Nisan'da bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağını uzatmaya karar verdiğini bildirdi.
2 hatfa daha uzatılabilir
Kejriwal, yasağın 2 hafta daha uzatılmasının beklendiğini kaydetti.
Hindistan'da şu ana dek 7 bin 876 vaka görülürken, 249 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs hindistan covid-19Son Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 17:37
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