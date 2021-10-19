Hindustan Times’ın haberine göre, Uttarakhand'da devam eden şiddetli yağışlar eyaletin farklı bölgelerini olumsuz etkilemeye devam ederken, sel nedeniyle can kayıpları yaşandı.

Şiddetli yağışlar bölgedeki evleri, yolları tahrip ederken, yaşanan sel felaketinde 16 kişi öldü.

[Fotoğraf: AFP]

3 helikopter arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

Eyalet lideri Pushkar Singh Dhami, sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalanların tahliye edilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Dhami, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin durum değerlendirmesi için kendisini aradığını ve her türlü yardım konusunda destek sözü verdiğini aktardı.

Hindistan ordusuna ait 3 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye varmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.