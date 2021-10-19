Ukrayna'da resmi temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile Savunma Bakanlığındaki hayatını kaybeden askerler anıtına çiçek bıraktı.

Austin ve Taran, basına kapalı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

[Fotoğraf: AA]

İki ülke arasındaki iş birliği ve Rusya'nın saldırganlığı görüşüldü

Taran, Karadeniz'de güvenliğin arttırılması için iki ülke arasındaki iş birliğini görüştüklerini aktararak, Rusya'nın saldırgan hareketlerinin Karadeniz'de gemiciliğe ve ekonomiye tehdit oluşturduğunu, buna karşı önlemleri görüştüklerini ifade etti.

Austin da Karadeniz'de Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı hareketlerine karşı iş birliğini ele aldıklarını belirterek, Ukrayna, Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ı desteklediklerini, Rus saldırganlığına karşı ortaklığın öneminin farkında olduklarını vurguladı.

ABD'nin Ukrayna'ya desteği devam edecek

Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki savaşı başlattığını ve barış sürecinin önünde engel oluşturduğunu kaydeden Austin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması için savunma kapasitesini geliştirmek konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Austin, 2014'ten bu yana ülkesinin Ukrayna ordusuna 2,5 milyar dolardan fazla destek sağladığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmasına ilişkin Austin, "Üçüncü ülkelerin Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda veto hakkı yok. Ukrayna'nın dış baskı olmadan kendi dış politikasını belirlemeye hakkı var." diye konuştu.