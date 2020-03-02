Hindistan'da Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan yasaya karşı protestolar sürüyor.

Meghalaya eyaletinde düzenlenen protestolar 3'üncü gününü geride bıraktı.

Protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

68 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı

Ülkede 2 ayı aşkın zamandan bu yana devam eden protestolarda 68 kişi öldü.

Radikal milliyetçi Hindu çetelerinin saldırılarında da 300'den fazla kişi yaralandı.

Ülkede vatandaşlık yasasındaki değişiklikle, göçmen 6 dini gruba vatandaşlık yolu açıldı. Ancak Müslümanlar kapsam dışında bırakıldı. Bu çifte standart, ülkedeki Müslümanları vatansız bırakma çabası olarak görülüyor.

Basın mensupları da şiddetin hedefinde

Hindistan'da basın mensupları da radikal milliyetçi Hindu çetelerin hedefinde.

Yeni Delhi'de şiddet olaylarını görüntüleyen basın mensupları engellenmek istendi.

Olayları haber yapan gazetecilere yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.