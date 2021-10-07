Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da otobüs kazası: 12 ölü
[Temsili fotoğraf: AA]
Hindistan'ın kuzeyinde, hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkan otobüsün kamyona çarpması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Lucknow şehrinin 40 kilometre güneybatısındaki Barabanki semtinde meydana geldi.
Polis yetkililerince yapılan açıklamada, otobüs şoförünün başıboş hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkarak kamyona çarptığı kaydedildi.
Kazada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, otobüste bulunan 60 yolcudan 32'sinin de yaralandığı belirtildi.
Kıdemli Polis Memuru Yamuna Prasad, bazı yolcuların ağır yaralandığını, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.
Hindistan'daki trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Hindistan Otobüs
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