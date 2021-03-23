Ülkenin Madhya Pradeş eyaletine bağlı Gwalior kentinde meydana gelen kazada, bir okulda aşçılık yapmak üzere tuk tukla yola çıkan 12 kadın yolcu ve tuk tukun sürücüsü hayatını kaybetti.

Ailelere 400 bin rupi yardım

Madya Pradeş eyaletinin Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, kazada ölenler için taziye dileklerinde bulunarak bu kişilerin her birinin ailesine 400 bin rupi (yaklaşık 5 bin 550 dolar) yardımda bulunulacağını açıkladı.

[Hindistan'da 3 tekerli ''tuk tuklar'' şehiriçi ulaşımın vazgeçilmezi konumunda. Fotoğraf: AA (Arşiv)]