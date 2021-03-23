Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da minibüsle tuk tuk çarpıştı: 13 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da bir minibüsün, üç tekerlekli tuk tuk ile çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin Madhya Pradeş eyaletine bağlı Gwalior kentinde meydana gelen kazada, bir okulda aşçılık yapmak üzere tuk tukla yola çıkan 12 kadın yolcu ve tuk tukun sürücüsü hayatını kaybetti.
Ailelere 400 bin rupi yardım
Madya Pradeş eyaletinin Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, kazada ölenler için taziye dileklerinde bulunarak bu kişilerin her birinin ailesine 400 bin rupi (yaklaşık 5 bin 550 dolar) yardımda bulunulacağını açıkladı.
[Hindistan'da 3 tekerli ''tuk tuklar'' şehiriçi ulaşımın vazgeçilmezi konumunda. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Etiketler: Hindistan
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