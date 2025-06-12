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Dünya
AA 12.06.2025 15:27

Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında 242 kişiden kurtulan olmadığı düşünülüyor

Hindistan'da yerel polis yetkilileri, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen yolcu uçağındaki 242 kişiden kurtulan olmadığının düşünüldüğünü kaydetti.

Hindistan'da meydana gelen uçak kazasında 242 kişiden kurtulan olmadığı düşünülüyor

Associated Press'e (AP) konuşan Ahmedabad polis yetkilileri, "Air India 171" uçağının yaptığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Toplamda 242 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan uçaktan kurtulan olmadığının düşünüldüğünü belirten yetkililer, uçağın çakıldığı yerleşim yerinde de muhtemel kayıpların olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Öte yandan kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

Hindistan'da uçak kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan ve Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düşmüştü.

"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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Hindistan Uçak Kazası
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