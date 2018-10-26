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Hindistan'da maytap imalathanesinde patlama: 8 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir maytap imalathanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Hindistanda maytap imalathanesinde patlama: 8 ölü

Hindistan haber kanalı NDTV'nin haberine göre, Badaun bölgesindeki maytap imalathanesinin deposunda patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle imalathanenin çatısının uçtuğunu aktaran polis, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölenlerden 2'sinin patlama esnasında işletmenin yakınlarından geçen kişiler olduğu bilgisini paylaşan polis, 7 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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