Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh şehri, koronavirüs salgınına karşı tüm kuralların harfiyen uygulandığı bir soyguna sahne oldu.

Koruyucu maskeleriyle kuyumcuya giren hırsızlar, dezenfektan ile girişte oturan dükkan sahibine ellerini uzattı. Hırsızlar el hijyenlerini sağladıktan sonra da silahlarını çıkararak soyguna başladı.

Yanlarında getirdikleri çantaya altınları dolduran maskeli 3 hırsız, kısa sürede dükkandan ayrıldı.

Dükkan sahibi şaştı kaldı

Soyguncuların ellerine dezenfektan sıkan dükkan sahibi ise tüm bu süreci şaşkınlık içinde oturduğu yerden izlemekle yetindi. Steril soygun, dakika dakika kuyumcunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polis peşlerinde

Görüntüler üzerinden yola çıkan Hindistan polisi, kayıplara karışan üç soyguncunun izini sürüyor.