Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Reuters
ABD'de polise silahlı saldırı: Trump idam istedi
ABD'nin Los Angeles şehrinde iki polis, silahlı bir saldırgan tarafından vuruldu. Polislerin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Los Angeles Şerifinin ofisi, Twitter'dan saldırı anını gösteren bir görüntü paylaşarak, biri kadın iki polisin yaralandığını duyurdu.
Görüntüde siyah giyimli bir kişi polisin devriye aracına yaklaşarak araca ateş açıyor.
Polis Departmanından yapılan açıklamada, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğu kaydedildi.
Trump'tan idam çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump ise olayla ilgili oğlunun paylaştığı bir Twitter paylaşımını alıntılayarak, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullandı.
Etiketler: silahlı saldırı polise saldırı los angeles saldırı Amerikan polisi abd saldırı abd polisiSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:20
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