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Suudi Arabistan'da 28 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 28 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 4 bin 268 oldu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 28 kişi hayatını kaybetti ve 601 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 268'e, vaka sayısı da 325 bin 651'e yükseldi.
Tedavisi tamamlanan 1034 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 302 bin 870'e ulaştı.
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