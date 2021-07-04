Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 bin 71 yeni vaka tespit edildi, 955 kişi öldü, 52 bin 299 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı da 485 bin 350'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 658 bin 78 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,09'a ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 545 bin 433'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 402 bin 5'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 351 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek yaklaşık 351 milyon 221 bin doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya da en fazla vakanın görüldüğü 2'nci ve en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.