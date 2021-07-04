Filipinler Savunma Bakanlığı, içerisinde en az 85 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düştüğünü duyurdu.

Kazada şimdiye kadar en az 29 kişinin öldüğü; 50 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, uçaktakilerin 3'ünün pilot, 5'inin kabin görevlisi; geri kalanların ise askeri personel olduğunu belirtti.

[Grafik: TRT Haber]

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana da yaptığı açıklamada, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği belirtiliyor.