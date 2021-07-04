ABD'nin Miami kentindeki apartman faciasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Miami İtfaiye Şefi Raide Jadallah, düzenlediği basın toplantısında, "Binanın geri kalanı yarından itibaren yıkılmaya başlanacak" dedi.

Binanın yıkılma işleminde birtakım aksaklıklar olabileceğini dile getiren Jadallah, yıkım işleminin ne kadar süreceğine ve nasıl bir yöntem izleneceğine dair detaylı bir toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.

24 kişinin cesedine ulaşıldı

Öte yandan Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve ölü sayısının 24'e çıktığını duyurdu.

Enkaz altında olduğu düşünülen 124 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Tamamının yıkılacak olması nedeniyle çalışmalara ara verildi

Öte yandan çöken binanın kalan kısmının da yıkılmasına bugün başlanacağını belirten itfaiye yetkilileri, bu nedenle enkazdaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini kaydetti.

Ayrıca, binanın yaklaşık 8 kilometre uzağındaki başka bir bina da çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Biden enkaz bölgesini ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden bölgeyi ziyaret etti. Biden çifti, enkaz kaldırma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yakınlarından haber alma umuduyla bekleyen ailelerle görüştü.