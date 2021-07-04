Brezilya basınında çıkan habere göre, başkent Brasilia'nın bulunduğu federal bölge ile ülkenin 21 eyaletinde hükümet karşıtları, Bolsonaro'yu protesto etmek ve daha fazla yeni Covid-19 aşısı talep etmek amacıyla sokaklara çıktı.

Ülkede Covid-19 kaynaklı yarım milyondan fazla kişinin ölümünden Bolsonaro'yu sorumlu tutan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı ve devlet başkanının azledilmesini istedi.

Genellikle olaysız geçen gösterilerde salgına karşı alınan önlemlere rağmen katılımın yoğun olduğu yerlerde kalabalıkların oluşmasının önüne geçilemedi.

Bolsonaro hakkında soruşturma açılmıştı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, salgının başlangıcından bu yana virüsü küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

Hükümetin salgın döneminde ihmalinin bulunup bulunmadığını araştırmak üzere 27 Nisan 2021'de Senato'da Parlamento Araştırma Komisyonu (CPI) kurulmuştu.

Brezilya'da iktidar partisinden senatör Luis Miranda ile bir dönem sağlık bakanlığında ithalattan sorumlu birimin yetkilisi ve kardeşi Ricardo Miranda, 23 Haziran'da, Covaxin aşısı alımına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili iddiaları 20 Mart'ta Bolsonaro'ya bildirdiğini CPI'de duyurmuştu.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, Covaxin aşısı satın alımı için ödeme yapılmadığını ve yapılan anlaşmanın askıya alındığını açıklamıştı.

Bolsonaro'nun yolsuzluk iddialarının kendisine bildirilmesinin ardından yasal süreci başlatma hususunda ihmali olup olmadığını araştırmak üzere devlet başkanı hakkında soruşturma açılmıştı.

CPI, Bolsonaro hükümetinin salgın yönetimi hakkında rapor hazırlamak için ilk etapta 90 gün süreye sahip. Komisyonun hazırlayacağı ve mahkemelerde kullanılabilecek rapor, Bolsonaro'ya karşı adli sürecin başlatılmasına olanak sağlayabilir.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 520 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan Covid-19, bugüne kadar 18,7 milyon kişide görüldü.