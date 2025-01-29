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Dünya
BBC 29.01.2025 06:22

Hindistan'da izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da dünyanın en büyük dini festivali olan Kumb Mela'da izham meydana geldi. İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kumb Mela dini festivali için binlerce kişi Prayagraj kentinde toplandı.

Hindular, Ganj, Yamuna ve mitolojik Sarasvati nehirlerinin birleştiği noktada suya girecekti. Ancak beklendiği gitmedi. İzdiham meydana geldi.

Hindistan'da izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken; yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaç kişinin yaralandığı veya öldüğüne dair resmi bir doğrulama yapılmadı.

İzdihamın katılımcıların koruma bariyerlerini kırması üzerine olduğu belirtiliyor.

Yine aynı festivalde 1954'de izdiham olmuş; 400'den fazla kişi ölmüştü.

Kumbh Mela Nedir?

Hindistan’ın Prayagraj şehrinde düzenlenen Kumbh Mela festivalinde birçok kişinin yaralandığı yönünde haberler geliyor. Milyonlarca insan, kutsal nehirlerin birleşim noktası olan Sangam’a akın ediyor.

Her 12 yılda bir düzenlenen Kumbh, genellikle dünyanın en büyük insan buluşması olarak anılır. Çarşamba günü ise festivalin en yoğun günü olarak kabul edilir. Yetkililer, bugünkü kutsal banyo gününe 100 milyon kişinin katılmasının beklendiğini açıkladı. Hindular, kutsal suda yıkanmanın günahlardan arınmalarını sağlayacağına ve ruhsal kurtuluşa ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Festival, 13 Ocak’ta başladı ve 26 Şubat’a kadar devam edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen dindar kişiler, keşişler, politikacılar ve ünlüler de bu büyük etkinliğe katılıyor.

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