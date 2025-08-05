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Dünya
AA 05.08.2025 14:10

Hindistan'da heyelan: 4 kişi öldü, 50'den fazla kişi kayboldu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişiden haber alınamıyor.

Hindistan'da heyelan: 4 kişi öldü, 50'den fazla kişi kayboldu

India Today gazetesinin haberine göre, eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanak heyelana yol açtı.

Yetkililer, afette ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 50'yi aşkın kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hint ordusu ve ilgili ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Heyelan bölgesinde yaşayanların güvenli alanlara götürüldüğü bilgisini veren Dhami, afetzedelere gerekli yardımın sağlandığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Amit Shah da Dhami ile yaptığı görüşmede bölgeye her türlü desteğin sağlanacağını bildirdi.

Görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, heyelanın evleri ve çevredeki bitki örtüsünü önüne katarak sürüklediği görülüyor.

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